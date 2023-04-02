В Витебске Mercedes влетел в ограждение во время погони ГАИ

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Опубликовано: 02.04.2023 11:26 , Обновлено: 02.04.2023

В ГАИ Витебска сообщили, что легковой автомобиль Mercedes в час ночи не остановился по требованию инспекторов. В результате погони, он влетел в ограждение.

“Водитель не выполнил законные требования сотрудников МО ГАИ УВД об остановке и продолжил движение по улице Смоленской, увеличивая скорость и пытаясь скрыться”, - сообщили в ГАИ Витебска. Однако на проспекте Победы водитель не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил наезд на металлическое ограждение.

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“В ходе проверки было установлено, что автомобилем управлял 18-летний витебчанин, который никогда не имел водительского удостоверения. В его крови было выявлено 0,52 промилле алкоголя. Сотрудникам ГАИ он пояснил, что автомобиль взял у знакомого без его разрешения после совместного застолья”, - сообщили в ГАИ.