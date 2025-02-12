В Витебске легковушка наехала на 10-летнюю девочку

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Опубликовано: 12.02.2025 19:41 , Обновлено: 12.02.2025

В Витебске 12 февраля авто Geely Еmgrand наехало на 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. По информации ГАИ, ребенка отвезли с травмами в больницу.

В Госавтоинспекции Витебщины [link href=“https://t.me/vitebsk_gai/16699” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что в среду около 17:10 38-летний водитель Geely Еmgrand при повороте налево с улицы 6-я Суражская на улицу Гагарина наехал на пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу девочку.

Фото: ГАИ Витебщины

По предварительной информации правоохранителей, она шла на красный сигнал светофора. В ГАИ также призвали родителей не допускать ситуаций, когда ребенок может оказаться в опасности.