В токийском аэропорту взорвалась бомба времён Второй мировой войны

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Опубликовано: 03.10.2024 09:34 , Обновлено: 03.10.2024

В аэропорту Миядзаки на юго-западе Японии 2 октября прямо на взлётно-посадочной полосе взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны. Аэропорту пришлось отменить более 80 рейсов, впрочем, обошлось без пострадавших - по счастливой случайности во время инцидента поблизости не оказалось ни одного самолета. Момент взрыва попал на камеры наружного видеонаблюдения.

На видео, которое показали в эфире японского телевидения, видно, как взрывом разорвало асфальтное покрытие взлётно-посадочной полосы, “сфонтанировав” кусками асфальта и земли на десятки метров в высоту. Сообщается, что после взрыва на земле осталась воронка диаметром около 7 метров и глубиной в 1 метр.

По данным агентства АР, причиной инцидента стала неразорвавшаяся американская бомба времен Второй мировой войны - их до сих пор регулярно выкапывают то тут, то там на строительных площадках. Как так вышло, что неразорвавшаяся бомба оказалась захоронена прямо под взлётно-посадочной полосой, сейчас выясняет спецкомиссия.

Впрочем, в местных правоохранительных органах уже заявили, что никакой опасности для дальнейшей работы аэропорта уже нет. Буквально за ночь повреждения взлётно-посадочной полосы устранили и уже утром 3 октября полеты возобновили.