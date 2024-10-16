В Свислочском районе водитель сгорел прямо в машине
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Утром 16 октября около городского поселка Порозово Свислочского района на Гродненщине водитель сгорел прямо в машине. Как так вышло, рассказали в Следственном комитете (СК).
По предварительной информации ведомства, 47-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и съехал в кювет, где авто врезалось в дерево и загорелось.
Мужчина оказался зажат в машине и не смог выбраться, рассказали в СК.
Там добавили, что следователи определяют причины и условия, которые привели к гибели водителя.