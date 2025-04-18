В Светлогорске загорелся целлюлозно-картонный комбинат

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Опубликовано: 18.04.2025 18:37 , Обновлено: 18.04.2025

В Светлогорске Гомельской области 18 апреля загорелся целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК). По информации МЧС, спасатели потушили пожар.

В частности, как [link href=“https://t.me/mchs112by/8983” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в ведомстве, горела транспортная лента цеха на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, никто не пострадал.

Причина возгорания пока неизвестна. На опубликованных кадрах заметны клубы дыма на объектах территории предприятия.