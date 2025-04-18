В Светлогорске загорелся целлюлозно-картонный комбинат
🎥 Видео
В Светлогорске Гомельской области 18 апреля загорелся целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК). По информации МЧС, спасатели потушили пожар.
В частности, как [link href=“https://t.me/mchs112by/8983” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в ведомстве, горела транспортная лента цеха на площади 20 квадратных метров. По данным МЧС, никто не пострадал.
Причина возгорания пока неизвестна. На опубликованных кадрах заметны клубы дыма на объектах территории предприятия.