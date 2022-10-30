В Светлогорске "ловили" соломенное чучело агрессивного дикого животного. Что это было?

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Опубликовано: 30.10.2022 16:43 , Обновлено: 30.10.2022

В Светлогорске Гомельской области целую неделю проводили учения МЧС и других служб. Благодаря им жители города могли наблюдать людей в противочумных "скафандрах", противогазах и странное чучело из соломы.

Местное издание “Светлогорске новости” сообщило, что учения проводились Светлогорским районным звеном Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

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Мероприятия имитировали очень разные чрезвычайные ситуации: от химической угрозы до отлова “дикого животного, зашедшего в населенный путь, которое ведет себя агрессивно”. Видимо, именно для этого и использовали страноьк соломенное чучело.

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