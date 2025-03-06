В Столбцовском районе перевернулась легковушка. Погибла пассажирка

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Опубликовано: 06.03.2025 16:20 , Обновлено: 06.03.2025

В Столбцовском районе Минской области днем 5 марта перевернулась машина Opel Astra. По данным правоохранителей, 57-летняя пассажирка авто скончалась в реанимации от полученных травм. В милиции рассказали, как произошла авария.

Так, по [link href=“https://t.me/minobl_uvd/51930” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] УВД Минского облисполкома, около 13:05 на 27-м километре трассы Р-2 «Столбцы-Ивацевичи-Кобрин» 44-летний водитель Opel Astra ехал со стороны Столбцов в направлении Барановичей, увидел двигавшуюся навстречу машину. И чтобы избежать столкновения с ней, выехал на обочину, где случился занос авто, после чего оно перевернулось, сообщили правоохранители.

Фото: УВД Минского облисполкома

В ГАИ попросили очевидцев ДТП, в том числе с записями видеорегистраторов, а также тех, кому что-нибудь известно об аварии, сообщить об этом по телефонам 8-017-229-06-14, 8-017-229-04-77 или 8-017-229-04-44.