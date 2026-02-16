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Опубликовано: 16.02.2026 20:49 , Обновлено: 16.02.2026

В понедельник, 16 февраля, в Солигорске загорелось общежитие на улице Заслонова. Пожарные узнали о происшествии благодаря системе автоматического оповещения «Молния».

Пожар начался на 4-м этаже девятиэтажного здания в двухкомнатном блоке. Оказалось, что загорелось постельное белье на кровати площадью 2 кв. м. Из здания были эвакуированы 67 человек, в том числе 10 детей.

На место происшествия приехали 5 машин МЧС (Министерства чрезвычайных ситуаций), которые и потушили пожар. Никто не пострадал.