В Солигорске у школьницы на подушке взорвалась электронная сигарета

Опубликовано: 26.10.2022 13:50 , Обновлено: 26.10.2022

В Солигорске 16-летняя школьница попала в больницу с ожогами из-за взрыва электронной сигареты. По ее словам, она поставила его на ночь на зарядку и положила рядом с собой на подушку.

Инцидент произошел еще 22 октября, пишет госиздание sb.by.

Врачи рассказали, что у девушки — поверхностные ожоги лица, шеи, рук. Ей предстоит лечится, как минимум, месяц.

В больнице напомнили, что электронная сигарета (или вейп) — не безобидный «ароматизатор». Его запрещено курить несовершеннолетним из-за никотина.

Кроме того, электронки имеют свойства взрываться из-за аккумулятора при неправильной эксплуатации.

Ранее Телеграф писал, что в квартире одного из домов Гродно взорвался мобильный телефон. Об этом сообщили в местном отделе по чрезвычайных ситуациях. Владелец телефона смог справится с возгораниям сам, накрыв место плотной тканью.

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