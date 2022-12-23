В Солигорске снег пробил лобовое стекло машины

Опубликовано: 23.12.2022 12:22 , Обновлено: 23.12.2022

В Солигорске упавший снег промял капот движущегося автомобиля и пробил ему лобовое стекло. Водитель рассказал подробности произошедшего.

По его словам, он проезжал на своей Toyota Celica мимо многоэтажного дома, и в какой-то момент на него неожиданно, вероятно, с крыши, упала куча снега.

Мужчина рассказал, что его самого прижало к сиденью разбитым лобовым стеклом. Однако он, к счастью, травм не получил.

Он также поделился, что «приуныл» после того, как увидел поломку машины. Но потом подумал: «Спасибо что живой».

И добавил, что Toyota восстанавливать не планирует.