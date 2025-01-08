В Солигорске пьяный слесарь ударил плотника-бетонщика пивной кружкой

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Опубликовано: 08.01.2025 17:47 , Обновлено: 08.01.2025

В Солигорске пьяный слесарь-ремонтник ударил плотника-бетонщика пивной кружкой, сообщили в милиции. Инцидент попал на видео, в отношении мужчины возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Как [link href=“https://t.me/minobl_uvd/48815” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в милиции Минщины, 44-летний слесарь отдыхал в одном из увеселительных заведений города и “беспричинно атаковал сидевшего рядом не знакомого ему плотника-бетонщика”. Тот от удара получил телесные повреждения, сообщили правоохранители.

Свой поступок мужчина после отрезвления, как передали в милиции, объяснил тем, что смешал алкоголь с принятыми лекарствами и так потерял над собой контроль. Следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] (УК) Беларуси), максимально наказание за это - лишение свободы на срок до 10 лет.

До суда мужчину поместили в изолятор временного содержания.