В Смолевичах поезд насмерть сбил школьницу

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Опубликовано: 05.04.2023 08:01 , Обновлено: 05.04.2023

В Смолевичах Минской области вечером 4 апреля скоростной поезд сбил 14-летнюю девочку. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, школьница от полученных травм скончалась на месте.

Трагический инцидент произошел на станции «Заречное». Следователи уже установили, что девочка переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу с нарушением правил – на запрещающий сигнал светофора. Более того, по предварительным данным, школьница была в беспроводных наушниках.

Смолевичский районный отдел Следственного комитета в настоящее время продолжает проверку, после которой пообещали озвучить подробные обстоятельства происшествия.

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