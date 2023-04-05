В Смолевичах поезд насмерть сбил школьницу
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В Смолевичах Минской области вечером 4 апреля скоростной поезд сбил 14-летнюю девочку. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, школьница от полученных травм скончалась на месте.
Трагический инцидент произошел на станции «Заречное». Следователи уже установили, что девочка переходила железнодорожные пути по пешеходному переходу с нарушением правил – на запрещающий сигнал светофора. Более того, по предварительным данным, школьница была в беспроводных наушниках.
Смолевичский районный отдел Следственного комитета в настоящее время продолжает проверку, после которой пообещали озвучить подробные обстоятельства происшествия.
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