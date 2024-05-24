В Смолевичах два маляра зависли на высоте 24 метров из-за порвавшихся тросов люльки

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Опубликовано: 24.05.2024 14:21 , Обновлено: 24.05.2024

В Смолевичах Минской области в пятницу, 24 мая, произошло ЧП - на одной из высотных новостроек, где маляры красили фасад, на строительной люльке оборвался трос. В результате два строителя зависли на высоте 24 метров.

Как пояснили в МЧС, после того, как подъемное устройство повисло на оставшемся тросе, у находившихся внутри люльки рабочих не было возможности спуститься вниз. Риск того, что при попытке исправить ситуацию самостоятельно оборвётся и второй трос, был слишком высок, поэтому решили вызвать спасателей.

Снимать мужчин пришлось с помощью специальной выдвижной автолестницы. После того, как мужчинам помогли спуститься на землю, их осмотрели медики. По данным ведомства оба рабочих не пострадали.