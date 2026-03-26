В Смоленске накрыли завод по производству Coca-Cola «из Беларуси»

Опубликовано: 26.03.2026 11:16 , Обновлено: 26.03.2026

Сотрудники МВД РФ пришли с рейдом на подпольный завод, где изготавливали поддельную Coca-Cola, ушедшую официально из России. На этикетках писали, что напиток произведён в том числе в Беларуси.

На предприятии обнаружили 38 тыс. двухлитровых бутылок жидкости, которую подпольные производители выдавали за Coca-Cola. Ущерб от деятельности составил, по подсчётам МВД РФ, около 6 млн российских рублей.

На заводе работали 20 наёмных рабочих без медкнижек. Напиток разливали в антисанитарных условиях в две смены. Поддельная продукция поставлялась в Москву.

«На этикетках было указано, что напиток произведён в Грузии, Азербайджане или Беларуси», — сообщили в ведомстве.

[inf]Официально производство напитка под брендом Coca-Cola в России прекратилось в июне 2022 года. 8 марта 2022 года The Coca-Cola Company объявила о приостановке деятельности в этой стране.

А 16 июня 2022 года дистрибьютор (Coca-Cola HBC) официально заявил, что как только запасы концентрата и готовой продукции на складах закончатся, производство и продажа Coca-Cola и других брендов компании (Sprite, Fanta и др.) в России полностью прекратятся, что и произошло. [/inf]