В Слуцком районе школьный автобус столкнулся с легковушкой

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Опубликовано: 24.12.2024 20:14 , Обновлено: 24.12.2024

В Слуцком районе 24 декабря школьный автобус столкнулся с Audi A6. По информации милиции Минщины, никто не пострадал.

В ведомстве сообщили, что в 14:20 на 86-м километре автодороги Р-23 «Минск – Микашевичи» 35-летний житель Солигорского района на Audi ехал по правой полосе движения и столкнулся со школьным автобусом. За его рулем был 69-летний житель Слуцкого района, МАЗ подвозил детей из школы домой (из деревни Покрашево в деревню Ануфровичи).

Фото: УВД Минского облисполкома

По [link href=“https://t.me/minobl_uvd/48102” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] УВД Минского облисполкома, в автобусе было 11 детей и сопровождающий взрослый. Школьников после ДТП доставили в Слуцкую ЦРБ, осмотрели и отпустили домой.

Фото: УВД Минского облисполкома

В ведомстве добавили, что отдел ГАИ Слуцкого РОВД проводит проверку и устанавливает обстоятельства и причины аварии.