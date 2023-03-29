В Слуцке задержали бобра, напугавшего водителя прямо во дворе дома
🎥 Видео
В Слуцке Минской области бобр напугал водителя прямо во дворе дома. А вот само животное встреча с человеком никак не взволновала. В Сети появилось видео произошедшего.
Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Социалистическая. Как пишет Tochka.by, сначала бобр просто гулял на парковке. Но в какой-то момент он решил спрятаться под машину.
Спустя время в этот автомобиль сел водитель, но при попытке проехать ощутил препятствие. Тогда мужчина вышел из машины и увидел выползшего животного.
Как видно на видео, мужчина отбежал от зверя, вероятно, испугавшись. А вот бобра такая встреча ничуть не задела. Он продолжил спокойно лазать между машин.
По информации СМИ, позже бобра забрала природоохранная организация.