В Слуцке мужчина похитил 18-летнюю девушку и пытался скрыться от погони. Была стрельба

Опубликовано: 31.12.2025 21:05 , Обновлено: 31.12.2025

В Слуцком районе 32-летний мужчина похитил 18-летнюю девушку, усадил в машину и пытался увезти в неизвестном направлении. В милицию сообщил знакомый девушки.

После этого сотрудники МВД (Министерства внутренних дел) начали поиски, отправив на место происшествия наряд. Машину, похожую на описанную свидетелем, обнаружили около агрогородка Лучники. На требование остановиться водитель не отреагировал.

В ходе погони девушке каким-то образом удалось выскочить из машины похитителя, когда та замедлила ход. Милиционеры усадили её в свою машину и продолжили погоню.

Потом даже стреляли по машине преступника, так как он не реагировал на требования остановиться и фактически своими действиями угрожал жизни других граждан.

В итоге машину остановили. За рулём оказался 32-летний мужчина, который ранее уже неоднократно имел судимости. Его задержали. По предварительной информации, мужчина был под воздействием психоактивных веществ.