В Слониме "скорая" протаранила и перевернула BMW

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Опубликовано: 18.03.2026 11:05 , Обновлено: 18.03.2026

В Слониме машина скорой помощи, микроавтобус МАЗ, в перекрестке протаранила легковую машину BMW, которая по предварительным данным, не нарушала ПДД. В результате аварии немецкую машину откинуло на обочину и перевернуло.

“Скорая” ехала со стороны АЗС в направлении трассы Р-99 «Барановичи-Пограничный-Гродно». При повороте налево медицинский микроавтобус не предоставил преимущество легковому автомобилю БМВ, двигающемуся по главной дороге со стороны Р-99, в результате чего произошла авария.

В результате ДТП есть пострадавший.







