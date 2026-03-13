В Слониме милиция расследовала смерть лебедя
Сотрудники Слонимского районного отдела внутренних дел (РОВД) 13 марта отчитались о проверке, которую пришлось провести из-за мёртвого лебедя, обнаруженного в городе. В местных пабликах люди предположили, что птица стала жертвой "людской жестокости". Милиции пришлось разбираться в обстоятельствах гибели лебедя.
Тело мёртвого лебедя обнаружили рядом с железнодорожным мостом в Слониме. Информация быстро разлетелась по соцсетям и к тому момент, как дошла до милиции, успела обрасти домыслами и фантазиями комментаторов. В результате правоохранительным органам пришлось организовать целую проверку по данному факту.
В результате специалисты из природоохранных структур пришли к выводу о том, что никакого человеческого вмешательства в трагическую судьбу несчастной птицы в данном случае не было.
“Сообщаем, противоправных действий со стороны граждан в отношении птицы не совершалось”, - отчитались в милиции, а специалисты природоохраны констатировали, что на теле птицы были повреждения, характерные для укусов лисы либо собаки .
В милиции также призвали белорусов, размещая подобную информацию в Сети, “не нагнетать ситуацию” и не делать “поспешных выводов, оглашая, что птица стала жертвой людской жестокости”.