В Слониме милиция расследовала смерть лебедя

Опубликовано: 13.03.2026 13:11 , Обновлено: 13.03.2026

Сотрудники Слонимского районного отдела внутренних дел (РОВД) 13 марта отчитались о проверке, которую пришлось провести из-за мёртвого лебедя, обнаруженного в городе. В местных пабликах люди предположили, что птица стала жертвой "людской жестокости". Милиции пришлось разбираться в обстоятельствах гибели лебедя.

Тело мёртвого лебедя обнаружили рядом с железнодорожным мостом в Слониме. Информация быстро разлетелась по соцсетям и к тому момент, как дошла до милиции, успела обрасти домыслами и фантазиями комментаторов. В результате правоохранительным органам пришлось организовать целую проверку по данному факту.

В результате специалисты из природоохранных структур пришли к выводу о том, что никакого человеческого вмешательства в трагическую судьбу несчастной птицы в данном случае не было.

“Сообщаем, противоправных действий со стороны граждан в отношении птицы не совершалось”, - отчитались в милиции, а специалисты природоохраны констатировали, что на теле птицы были повреждения, характерные для укусов лисы либо собаки .

В милиции также призвали белорусов, размещая подобную информацию в Сети, “не нагнетать ситуацию” и не делать “поспешных выводов, оглашая, что птица стала жертвой людской жестокости”.