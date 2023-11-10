В СК рассказали, кто из белорусов попал в их банк данных. Кому грозит до 15 лет тюрьмы?

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Опубликовано: 10.11.2023 09:26 , Обновлено: 10.11.2023

В Следственном комитете Беларуси (СК) сообщили, что создали банк данных, куда внесли как граждан Беларуси, так и иностранцев, которых подозревают в финансировании экстремистких и террористических организаций. Там утверждают, что могут отследить даже некоторые платежи в криптовалюте, считающиеся анонимными.

В СК сообщили что за финансирование экстремистских и террористических организаций белорусам грозит наказание, вплоть до 15 лет тюрьмы. Однако “в отдельных случаях” там пообещали возможность избежать серьезных последствий. Для этого подозреваемый должен раскаяться в содеянном, плюс СК должен установить, что он совершил это в первый раз и/или “всячески способствовал его выявлению”, передает государственное издание “СБ”.

Но без серьезных расходов такие белорусы все равно не обойдутся. В качестве примера, старший следователь следственного управления УСК по Минску Андрей Щеглов рассказал о мужчине, который перечислил 100 долларов на счёт одной из таких организаций.

“У него был один платеж, а в ходе следственных мероприятий мы пришли к выводу, что он не радикал, а человек, который просто оступился. Он признал ошибку. Мужчина перечислил более 30 тысяч белорусских рублей на счет организации, которая взяла на себя хлопоты, связанные с воспитанием более 280 детей-сирот”, — заявил Андрей Щеглов.

По его словам, над выявлением таких платежей работает не только Следственный комитет.

“Во взаимодействии с органами дознания с 2020 года следователями устанавливается и документируется деятельность по финансированию экстремистов и террористов, в том числе через криптовалюту. Сформирован банк данных лиц, причастных к ней как из числа граждан нашей страны, так и иных государств, в том числе постоянно проживающих за пределами Беларуси”, - сообщил Андрей Щеглов.

По его словам, СК и ДФР “процессуально документируют” в том числе и криптовалютные операции, которые связаны с “подконтрольными террористам и экстремистам виртуальных кошельков”. После чего выявляют плательщиков.

Андрей Щеглов заявил, что в СК при определении вины не рассматривают, когда был проведен платеж - до признания организации экстремистской или террористической или после.

“Признание их таковыми — это итог деятельности, а не отправная точка для квалификации деяний. По закону ответственность наступает за финансирование деятельности, но никак не конкретного формирования”, - пояснил следователь логику, которой руководствуются в Следственном комитете Беларуси.