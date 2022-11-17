В СК рассказали, как белорусские пенсионеры ловят преступников

Опубликовано: 17.11.2022 09:56 , Обновлено: 17.11.2022

Первый заместитель председателя Следственного комитета Беларуси Олег Шандарович заявил, что уровень преступности в стране вырос на 1%. Но он считает его стабильным.

По его словам, из всех преступлений больше всего (около 30%) белорусы совершают кражи. В тоже время сильно выросло количество мошенников.

“Важно подчеркнуть, что в Беларуси в целом увеличилось количество мошенничеств. И не только тех, которые связаны со звонками от “родственников в беде”. За девять месяцев рост составил 48%. Если приводить конкретные цифры, то в прошлом году было зарегистрировано 3,7 тыс. таких преступлений. В этом - уже 5,5 тыс”, - [link href=“https://www.belta.by/interview/view/sk-o-borbe-s-narkomarketami-dolgostroe-grushevskij-posad-i-spetsproizvodstve-8442/” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова представителя СК Белта .

Но по его словам, в ловле таких преступников участвуют белорусские пенсионеры.

“Некоторые пенсионеры уже сами “проводят” мошенников, а именно соглашаются передать деньги, дожидаются курьера, а потом запирают его в квартире и вызывают милицию”, - заявил он.