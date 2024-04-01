В сети появилось видео со взрывом "Газели" в Москве
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Днём, 1 апреля, на юго-западе Москвы взорвалась "Газель". Видео с моментов взрыва завирусилось в социальных сетях.
Горящая “Газель” на ул. Лобачевского взорвалась повредив пять находящихся поблизости автомобилей.
По информации пресс-службы МЧС Москвы, взрыв произошёл из-за “разгерметизации газового баллона”.
По состоянию на 12:57 пожар был полностью ликвидирован, движение по дороге восстановлено. Из очевидцев никто не пострадал.
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