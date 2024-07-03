В Сети появилось видео ДТП с автобусом с белорусскими туристами в Турции

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Опубликовано: 03.07.2024 14:52 , Обновлено: 03.07.2024

В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлён, как утверждается, момент ДТП с пассажирским автобусом в Турции, в салоне которого, по сообщениям местных СМИ, находились в том числе и белорусы. На кадрах видно, как автобус влетает в металлическое ограждение на мосту на полном ходу. Происшествие уже прокомментировали в Министерстве иностранных дел Беларуси.

По данным турецких СМИ, среди наиболее вероятных причин аварии правоохранительные органы сейчас рассматривают техническую неисправность автобуса и ошибку самого водителя, который не выжил в результате полученных травм. На кадрах видно, что именно в левую часть кабины, где сидит водитель, пришёлся основной удар при аварии.

Сообщалось, что из 20 пассажиров, пострадавших в ДТП, четверо - граждане Беларуси. Однако, в белорусском МИД госагентству БЕЛТА заявили, что в турецких правоохранительных органах им сообщили о то, что белорусы в аварии не пострадали. Не было пока обращений за помощью от граждан Беларуси и в местное посольство.