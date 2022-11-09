В самолёте Белавиа треснуло стекло в полете

Опубликовано: 09.11.2022 10:02 , Обновлено: 09.11.2022

Самолёт Белавиа Boeing 737-800, следовавший 9 ноября из Минска в Шарджу, экстренно сел обратно в Минске из-за треснувшего в кабине пилотов стекла.

В Белавиа сообщили, что повреждения получил покровный слой одного из стекол кабины пилотов.

“В соответствии с действующими инструкциями командир воздушного судна принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт Минск. Самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск в 07:24”, - [link href=“https://belavia.by/novosti/4851569/” rel=“noopener” target=“_blank”] говорится [/link] в сообщении белорусской авиакомпании.

На тот момент на борту Боинга находилось 158 пассажиров. В итоге они полетели на другом воздушном судне.

Из-за нештатной ситуации Белавиа изменила время вылета других самолётов: чартерных рейсов в Анталию и Шарм-Эль-Шейх. В авиакомпании пообещали, что пассажирам задержанных рейсов в качестве компенсации дадут напитки и питание.

“Растрескивание стекла кабины пилотов – ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета”, - пояснили в авиакомпании.