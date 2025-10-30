В Россию не пустили 22,5 тонны белорусского сала

Опубликовано: 30.10.2025 10:27 , Обновлено: 30.10.2025

Порядка 22,5 тонны сала из Беларуси не пропустили в Россию проверяющие из Россельхознадзора. Фуру с замороженным свиным жиром остановили для проверки на одной из трасс в Смоленской области. К предоставленным водителям документам у сотрудников областного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзора) возникли вопросы.

Как рассказали в пресс-службе российского ведомства, фуру с нелегальным салом из Беларуси задержали 28 октября. По сопроводительным документам, 22,5 тонны сала следовали из Минска в российский город Иваново. Производителем значилось одно из белорусских мясоперерабатывающих предприятий, однако ветеринарный сертификат на груз оказался поддельным - он не был зарегистрирован в системе идентификации белорусской ветеринарной службы и не фигурировал в информационных системах учёта грузов Россельхознадзора.

На документах проверяющие обнаружили поддельный штамп учета несуществующего сотрудника Управления Россельхознадзора. Подозрения у проверяющих вызвали и срезанные ветеринарные клейма, что расценили как попытку скрыть истинное происхождение продукции.

В результате грузовик задержали, а специалисты Россельхознадзора отобрали образцы для лабораторных исследований. После того, как сало проверят на наличие патогенов опасных болезней животных, будет принято решение о его судьбе и возможном уничтожении.

Виновное лицо пообещали привлечь к ответственности за нелегальный ввоз продукции без обязательных сопроводительных документов.