В России в аварии автобуса и двух грузовиков погиб белорус

📷 Фото

Опубликовано: 09.03.2023 20:30 , Обновлено: 09.03.2023

Белорусское посольство в России сообщило, что 9 марта 2023 года около 10:15 на 165 километре автомобильной дороги "Орёл - Смоленск" в ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей погиб белорус 1961 года рождения.

В посольстве уточнили, что отделение посольства Беларуси в Смоленске “работает в контакте с управлением МВД России по Брянской области и управлением Следственного комитета России по Брянской области в целях выяснения обстоятельств трагедии”.

В пресс-службе СК России по региону сообщили, что рейсовый автобус следовал из Петербурга в направлении Брянска. Однако 31-летний водитель не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовым авто марки DAF, а затем с ещё одним таким же.

В ДТП водитель автобуса и одна из пассажирок погибли. Также на месте погиб водитель второго грузовика (скорее всего, именно это погибший белорус). Шесть человек были госпитализировали.