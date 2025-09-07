В России нашли тело белорусского альпиниста, пропавшего в горах Кабардино-Балкарии

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Опубликовано: 07.09.2025 10:20 , Обновлено: 07.09.2025

В воскресенье утром, в 9:10 по местному в российской Кабардино-Балкарии времени, нашли тело белоруса, пропавшего ещё 3 сентября. Альпинист намеревался покорить местную гору Терсколак высотой почти 4 км.

“В районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Республики Беларусь и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов”, - сообщили в местном МЧС.

Гражданин Беларуси не выходил на связь с 3 сентября. К работам привлекались 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер». Альпинист не прошел обязательно регистрацию до восхождения.

В МИД Беларуси после известий о пропаже заявили, что взяли ситуацию “на особый контроль”.

«Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами, а также с отцом пропавшего. МИД продолжит информировать о развитии событий по мере поступления подтвержденных данных», - заявили ранее в ведомстве.