В Рогачёве «любителя» царапать чужие машины вычислили по обуви

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Опубликовано: 15.07.2025 10:15 , Обновлено: 15.07.2025

Прокуратура Рогачёва направила в суд уголовное дело по факту повреждения автомобиля. Как сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, установить причастность подозреваемого помог след обуви, оставленный на месте происшествия.

Инцидент произошёл ещё в мае. По информации ГКСЭ, автовладелец оставил свою машину на парковке у одного из магазинов, а по возвращении обнаружил на кузове многочисленные царапины. Об этом он сообщил в правоохранительные органы.

На место прибыла следственно-оперативная группа. В её составе специалист ГКСЭ обнаружил и изъял на грунте рядом с повреждённым автомобилем след обуви.

В ходе следствия правоохранители установили возможную причастность к инциденту местного жителя, проживающего неподалёку. У него изъяли пару обуви для проведения экспертизы.

По её результатам, изъятый на месте происшествия след оставлен обувью подозреваемого.

Фото: sudexpert.gov.by

В настоящее время, как сообщили в ГКСЭ, уголовное дело уже направлено в суд.

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