В Пружанах мужчину отправили на «химию» за убитую косулю

Опубликовано: 02.09.2025 19:00 , Обновлено: 02.09.2025

Суд Пружанского района вынес приговор 53-летнему мужчине за охоту в Беловежской пуще. За одну убитую косулю он может не только заплатить немалую сумму, но и отправиться в исправительное учреждение.

Как сообщила пресс-служба Брестского областного суда, всё произошло ещё в мае этого года. Согласно материалам дела, мужчина установил в лесу возле деревни Клетное петлю, в которую попался самец косули. Тушу животного он разделал и принёс к себе домой.

В суде мужчина свою вину признал полностью. Итоговая сумма, которую он должен будет выплатить, сложилась из двух частей:

5040 рублей в качестве возмещения вреда, причинённого ГПУ «Национальный парк „Беловежская пуща“»

в качестве возмещения вреда, причинённого ГПУ «Национальный парк „Беловежская пуща“» 1100 рублей — стоимость разрешения на добычу животного, которого у него не было.

В итоге общая сумма штрафа за охоту составила 6140 рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 282 УК (Незаконная охота, повлёкшая причинение ущерба в крупном размере). Ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (так называемая «химия»).

Кроме того, его ещё на два года лишили права заниматься охотой после выхода из ИУОТ.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

[inf]Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) — это вид наказания, при котором осуждённый живёт не дома, а в специальном общежитии под надзором милиции. Он обязан соблюдать строгий распорядок дня, следовать множеству ограничений и работать на предприятии, которое ему определит администрация ИУОТ. Самовольный уход из комендатуры или с работы считается побегом и влечёт за собой лишение свободы.[/inf]