В Поставах женщина выбросила кота в окно и получила уголовку

Опубликовано: 08.08.2025 09:21 , Обновлено: 08.08.2025

В Поставах возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным в отношении 58-летней местной жительницы. Об этом сообщило УСК по Витебской области.

Инцидент произошёл вечером 16 июля. По данным следствия, прохожие увидели, как женщина выбросила кота из окна своей квартиры на пятом этаже, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Следователи установили, что на протяжении дня пенсионерка употребляла дома спиртные напитки. Вечером, когда она попыталась согнать своего кота с подоконника, тот её поцарапал. Разозлившись, женщина выбросила питомца на улицу.

Согласно заключению патологоанатомической экспертизы, кот погиб от полученных механических травм, среди которых переломы костей черепа, челюсти, передней конечности и позвоночника.

Действия жительницы Постав квалифицированы по ч. 1 ст. 339-1 (Жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

В Следственном комитете напомнили, что за такое преступление предусмотрен арест или ограничение свободы на срок до двух лет.