Telegraf.news
ru

Автобус с 60 белорусами протаранил кольцевую развязку в польском Жешуве

Автобус с 60 белорусами протаранил кольцевую развязку в польском Жешуве
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

В польском городе Жешув произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 60 граждан Беларуси. В результате никто из пассажиров или водителей не пострадал.

ДТП произошло ещё 10 июля, сообщила полиция Подкарпатского воеводства. По информации полиции, 54-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы, при проезде кольцевой развязки не уступил дорогу легковому автомобилю Kia.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl
Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

После столкновения водитель потерял управление, в результате чего автобус проехал через кольцевую развязку, пробил звукоизоляционные ограждения и оказался за пределами проезжей части.

Как сообщили в полиции, водителя автобуса оштрафовали за создание угрозы безопасности дорожного движения.

Темы: