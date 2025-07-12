Автобус с 60 белорусами протаранил кольцевую развязку в польском Жешуве

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Опубликовано: 12.07.2025 11:03 , Обновлено: 12.07.2025

В польском городе Жешув произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 60 граждан Беларуси. В результате никто из пассажиров или водителей не пострадал.

ДТП произошло ещё 10 июля, сообщила полиция Подкарпатского воеводства. По информации полиции, 54-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы, при проезде кольцевой развязки не уступил дорогу легковому автомобилю Kia.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

После столкновения водитель потерял управление, в результате чего автобус проехал через кольцевую развязку, пробил звукоизоляционные ограждения и оказался за пределами проезжей части.

Как сообщили в полиции, водителя автобуса оштрафовали за создание угрозы безопасности дорожного движения.