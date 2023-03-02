В Польше на границе задержали 5 человек, перебрасывающих вещи в Беларусь

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Опубликовано: 02.03.2023 10:15 , Обновлено: 02.03.2023

Польские пограничники сообщили, что задержали на границе 5 человек, которые перебрасывали вещи через забор на белорусскую сторону. И опубликовали фотографии.

Инцидент произошел 28 февраля. Пограничники задержали 3 граждан Польши, 2 граждан Германии и 1 гражданина Швейцарии.

Как утверждают в польской Погранслужбе, они прибыли туда с вещами, которые перебрасывали на белорусскую сторону.

Пограничники установили, что задержанные нарушили запрет на въезд на полосу приграничную полосу и действующие в приграничной зоне правила порядка.

Кроме того, выяснилось, что 26-летняя гражданка Германии не в первый раз нарушает запрет на въезд в погранполосу. Она получила решение о выдворении из Польши в течение 5 дней с запретом въезда на 5 лет.