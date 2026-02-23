В Польше белорусу грозит до 20 лет тюрьмы

Опубликовано: 23.02.2026 17:32 , Обновлено: 23.02.2026

В районе Будзиско, недалеко от польско-литовской границы, польские пограничники остановили грузовую машину, которой управлял белорус. Все закончилось для него плохо: он попал в СИЗО (следственный изолятор), и теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Во время досмотра мужчина заявил, что перевозит детали машин. Сотрудники погранслужбы, не поверив ему, обыскали прицеп, в том числе с помощью рентгена, и обнаружили загадочные пакеты.

В прицепе в итоге было обнаружено 275 пакетов, содержащих в общей сложности более 111 кг гашиша. Рыночная стоимость обнаруженных в автомобиле наркотиков оценивается примерно в 5,7 миллиона злотых (1,4 млн долларов).

Задержанному мужчине окружная прокуратура Сувалок предъявила обвинение в перевозке крупных партий наркотиков. Суд, в свою очередь, постановил поместить белоруса в предварительное заключение на три месяца. Теперь мужчине грозит штраф и лишение свободы на срок от трех до 20 лет.