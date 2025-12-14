В Польше автобус с 47 белорусами съехал с трассы

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Опубликовано: 14.12.2025 15:09 , Обновлено: 14.12.2025

В воскресенье утром на кольцевой развязке имени Яцека Куроня в польском городе Жешув произошло ДТП. Очевидец сообщил, что автобус пролетел через середину кольцевой развязки, затем перелетел через ограждение и съехал в поле. На месте происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи.

«Водитель автобуса проехал через середину кольцевой развязки Курония, остановившись на зеленой зоне. Есть пострадавшие, 10 человек доставлены в больницу. В автобусе находилось 44 человека», — сообщил Пётр Войтуник, пресс-секретарь начальника областной полиции Жешува.













В полиции подозревают, что водитель мог заснуть за рулем. Сотрудники полиции установили, что 34-летний водитель, уроженец Беларуси, и другой водитель, гражданин Польши, который отдыхал во время инцидента, были трезвы.

В автобусе, следовавшем в Венгрию, находились 47 граждан Беларуси. В результате инцидента 14 из них были госпитализированы. Остальным пассажирам, не пострадавшим, была оказана помощь и предоставлен квалифицированный переводчик.