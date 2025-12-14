В Польше арестовали мужчину, пытавшегося выехать на BMW M5 в Беларусь

Опубликовано: 14.12.2025 14:46 , Обновлено: 14.12.2025

Полиция Подляшья в соседней Польше сообщила, что на пограничном пункте Тересполь задержали 26-летнего гражданина Италии. Он пытался выехать в Беларусь на BMW M5.

Дело в том, что машина была объявлена в розыск в Италии. Мужчину в итоге задержали для допроса, а автомобиль отвезли на охраняемую парковку.

Расследованием занялись сотрудники Тереспольского полицейского участка. 26-летнего мужчину доставили в прокуратуру, где ему предъявили обвинение в сбыте краденого.

В четверг суд в Белостоке по запросу полиции и прокуратуры применил к мужчине самую суровую превентивную меру: предварительное заключение. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.