В Полоцке загорелась школа. Эвакуировали 902 человека

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Опубликовано: 23.04.2025 10:02 , Обновлено: 23.04.2025

Утром 23 апреля в Полоцке загорелась средняя школа № 6. Из-за этого эвакуировали 902 человека: 870 детей и 32 работника школы. По информации МЧС, никто не пострадал.

“Возгорание обнаружил вахтер, позвонил по телефону, мы прибежали, посмотрели. Обнаружено плотное задымление в зоне электрощитовой”, - рассказала замдиректора средней школы № 6 Полоцка Светлана Беляй.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 8:17. До прибытия подразделений МЧС его потушили огнетушителем сотрудники школы. По [link href=“https://t.me/mchs112by/9014” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ведомства, возгорание не вышло за пределы электрического щита.

Причину возгорания не назвали.