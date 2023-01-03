В Полоцке 2 января переустановили главную новогоднюю ёлку

Опубликовано: 03.01.2023 13:16 , Обновлено: 03.01.2023

В Полоцке главную ёлку города установили 2 января. На самом деле, первая попытка была ещё до праздников, но дерево упало поздно вечером 1 января.

Это произошло на площади Свободы из-за сильного ветра. По данным местных СМИ, во время падения дерева никто не пострадал. Однако ствол самого елки треснул у основания, а вокруг валялись повреждённые игрушки, сообщает gorod214.by.

Для того, чтобы вернуть многометровую ёлку на место, пригнали спецтехнику. Сколько теперь простоит дерево, никто не знает, но местные жители надеются, что как минимум до православного рождества.