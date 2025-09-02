В Пинске 6-летняя девочка выпала из окна

Опубликовано: 02.09.2025 16:39 , Обновлено: 02.09.2025

В Пинске шестилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Инцидент произошёл вечером 1 сентября, сообщили в Следственном комитете. Ребёнок жив и находится в больнице.

По данным следствия, мать ненадолго оставила шестилетнюю девочку одну в комнате, чтобы в соседней покормить её 4-месячную сестру. Вернувшись, женщина увидела открытое окно, а внизу на земле — своего ребёнка, после чего сразу вызвала скорую помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра следователи установили, что квартира расположена на втором этаже, а на окне была установлена москитная сетка. Сейчас девочка находится в больнице, её жизни ничего не угрожает.

Пинский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту произошедшего.

[inf]Москитные сетки могут создавать у детей ложное чувство безопасности и опоры. Их крепления не рассчитаны на вес даже самого маленького ребёнка и легко выдавливаются наружу при малейшем давлении. Именно облокачивание на сетку является главной причиной падения детей из окон в летний период.[/inf]