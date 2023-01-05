В Петербурге загорелся склад "Беларусь-МТЗ"

Опубликовано: 05.01.2023 14:43 , Обновлено: 05.01.2023

Местные СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге 5 января начался пожар на производственной и складской базе «Беларусь МТЗ». По словам очевидцев огонь охватил территорию 400 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:16. В петербурском МЧС сообщили, что возгорание началось в здании 104 на Пулковском шоссе. Через час пожару повысили ранг сложности, но в начале двенадцатого вернули прежний — его удалось локализовать, сообщила “Фонтанка”.

Именно по этому адресу в Санкт-Петербурге находится производство и склады ЗАО “Беларусь-МТЗ”. Там ситуацию пока не комментировали.