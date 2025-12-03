В Новополоцке загорелась городская больница
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В пресс-службе МЧС сообщили, что в здании Новополоцкой городской больницы днём 3 декабря случился пожар. Загорелось подсобное помещение на третьем этаже.
В МЧС уточнили, что после прибытия на место происшествия спасатели обнаружилт “открытое горение”. Из-за чего из больницы персонал эвакуировал 24 ребенка и 11 медработников.
Пожар тушили 14 единиц техники, в результате его никто не пострадал. Что касается причин, то они пока неизвестны, ведётся расследование.