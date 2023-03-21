В Новополоцке пассажирский МАЗ столкнулся с грузовиком

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Опубликовано: 21.03.2023 18:00 , Обновлено: 21.03.2023

В городе Новополоцк Витебской области 21 марта пассажирский МАЗ столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. Это произошло около 13 часов на пересечении улиц Ктаторова и Слободская.

В ГАИ утверждают, что водитель грузового МАЗа не уступил на повороте дорогу автобусу. В ДТП попал и легковой Mitsubishi, движущийся позади грузовика. Водитель машины не успел среагировать и въехал в грузовик. В результате аварии все машины “получили механические повреждения. После осмотра медиками все участники происшествия были отпущены домой”, - сообщили в ГАИ.