В МВД пригрозили «уголовкой» распространителям фейка об изнасиловании в Минске
Министерство внутренних дел Беларуси официально опровергло информацию о групповом изнасиловании жительницы Минска российскими военнослужащими, которая ранее появилась в интернете. Заявление опубликовал Telegram-канал ведомства.
«МВД Беларуси официально заявляет: указанная информация не соответствует действительности!», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что сейчас сотрудники ГУБОПиК МВД проводят проверку «для установления лиц, распространивших фейковые сведения». Ведомство также предупредило об уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды и распространение ложной информации.
Telegram-канал «Народный Антифейк» связал появление этих сообщений с предстоящими совместными учениями «Запад-2025».
По мнению Белтелерадиокомпании, также рассказавшей о фейке, целью вброса стала попытка «вбить клин между Беларусью и Россией» и посеять панику.
Кроме того, авторы канала провели разбор самой публикации, назвав её «одним из самых дешёвых фейков». В нём указали на ряд несостыковок в приложенном «документе»:
- Фотороботы , по их данным, взяты из открытых источников 2018 года или созданы с помощью генератора;
- Начальник РУВД указан с вымышленными инициалами «Иванов И. И.»;
- В качестве номера телефона указана комбинация «1234567»;
- Подразделение названо «дежурной частью», хотя, по их информации, милиция Беларуси использует термин ОДС (оперативно-дежурная служба).