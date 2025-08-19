В МВД пригрозили «уголовкой» распространителям фейка об изнасиловании в Минске

Опубликовано: 19.08.2025 16:54 , Обновлено: 19.08.2025

Министерство внутренних дел Беларуси официально опровергло информацию о групповом изнасиловании жительницы Минска российскими военнослужащими, которая ранее появилась в интернете. Заявление опубликовал Telegram-канал ведомства.

«МВД Беларуси официально заявляет: указанная информация не соответствует действительности!», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что сейчас сотрудники ГУБОПиК МВД проводят проверку «для установления лиц, распространивших фейковые сведения». Ведомство также предупредило об уголовной ответственности за разжигание межнациональной вражды и распространение ложной информации.

Telegram-канал «Народный Антифейк» связал появление этих сообщений с предстоящими совместными учениями «Запад-2025».

По мнению Белтелерадиокомпании, также рассказавшей о фейке, целью вброса стала попытка «вбить клин между Беларусью и Россией» и посеять панику.

Кроме того, авторы канала провели разбор самой публикации, назвав её «одним из самых дешёвых фейков». В нём указали на ряд несостыковок в приложенном «документе»: