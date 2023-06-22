В МВД показали, как в Гродно женщина подожгла милицейский автомобиль

🎥 Видео

Опубликовано: 22.06.2023 09:37 , Обновлено: 22.06.2023

В четверг, 22 июня, в Гродно 50-летняя женщина подожгла служебный автомобиль УАЗ у здания городского отдела милиции. В МВД Беларуси показали видео с камеры наружного наблюдения, которая засняла момент происшествия.

По данным МВД, инцидент произошёл около 17:30 на улице Соломовой. Женщина облила машину милиционеров воспломеняющейся жидкостью и подожгла.

[Telegram_widget url=“https://t.me/pressmvd/8400”]

Сообщается, что пострадавших в результате поджога нет, а само возгорание удалось оперативно ликвидировать силами самих сотрудников милиции. В результате патрульный УАЗ получил лишь повреждения лакокрасочного покрытия.

К розыску поджигательницы привлекли весь личный состав гродненской милиции, сообщили в МВД. В результате по горячим следам сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД по приметам оперативно вычислили поджигательницу и задержали её.

О причинах, толкнувших женщину на этот поступок, в МВД не сообщили. Там лишь пообещали дать правовую оценку действиям задержанной после завершения следственных мероприятий.