В МВД объявили о поимке в Могилеве "кровавого маньяка" - "Скромный 53-летний работник"

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Опубликовано: 02.10.2025 12:10 , Обновлено: 02.10.2025

В национальном пресс-центре Беларуси на пресс-конференции о раскрытии резонансных преступлений представители МВД заявили, что нашли и задержали "кровавого маньяка из 90-х", которым оказался "скромный 53-летний работник" одного из предприятий областного центра.

Начальник главного управления уголовного розыска МВД Александр Копишев рассказал: “Установлено, что задержанный проживал один в частном доме, работал фрезеровщиком и токарем на одном из заводов Могилева. Ранее проходил срочную службу в Вооруженных Силах, женат никогда не был, детей нет”.

В ведомстве заявили, что обвиняемый совершил серию убийств девочек и девушек в 90-е годы на территории Могилевской, Витебской и Минской областей с 1996 по 1999 годы.

Однако ни по горячим следам, ни в последующие годы преступник не был найден. В МВД утверждают, что он специально выбирал девушек хрупкого телосложения, которые не могли оказать сопротивления.

Маньяк выслеживал среди многоэтажек, насиловал девушек в подъездах, лифтах, на лестничных площадках и крышах. А если те сопротивлялись, то убивал.

“На совести маньяка 8 убийств белорусок в возрасте от 12 до 20 лет, а также два покушения на убийство и изнасилование”, - утверждают в МВД.

На протяжении 30 лет сотрудники МВД проводили розыскные мероприятия и отработали версии. В 2024-м по решению министра МВД в каждой области снова были созданы рабочие группы из опытных сыщиков и участковых по раскрытию преступлений прошлых лет. Группы отработали более 40 тысяч мужчин, подходящих по возрасту и приметам.

“В общей сложности, начиная с 90-х, по всей стране проверено около 100 тысяч человек”, - заявили в МВД.

Обвиняемый в итоге был задержан в центре Могилева при поддержке бойцов СПБТ “Алмаз”. В ведомстве заявили, что получили признательные показания, которые “нашли подтверждение после проведения многочисленных экспертиз и следственных действий”.