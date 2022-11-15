В МВД Беларуси заявили о задержании несовершеннолетних экстремистов

Опубликовано: 15.11.2022 11:36 , Обновлено: 15.11.2022

В пресс-службе МВД 15 ноября сообщили, что ГУБОПиК "при силовой поддержке спецподразделений МВД" задержали 5 молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет. Их обвинили в администрировании интернет-ресурсов, признанных экстремистскими материалами.

В МВД утверждают, “что фигуранты, трое из которых несовершеннолетние, начиная с 2020 года администрировали четыре тик-ток аккаунта и два телеграм-канала”.

Силовики выказали уверенность, что на этих пабликах администраторы вели “подготовку массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность, основы конституционного строя Республики Беларусь”.

В МВД утверждают, что молодые люди искали людей “для уничтожения объектов инфраструктуры и организации нападений на правоохранителей”. Среди задержанных 17-летний парень из Костюковичей, 26-летний молодой человек из Сморгони и 18-летний парень из Буда-Кошелево. Ещё отдвух задержанных ничего неизвестно, но со слов пресс-службы МВД - это несовершеннолетние.