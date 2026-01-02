В Мурманской области РФ 58-летнюю белоруску унесло в море — Tuordom

Опубликовано: 02.01.2026 18:24 , Обновлено: 02.01.2026

В Мурманской области России произошла трагедия сразу после Нового года, 1 января. Туристку из Беларуси унесло течением реки Тулома в море. Спасатели МЧС и региональные службы пытаются найти женщину, но пока безрезультатно.

Инцидент случился во время популярного в этой местности аттракциона для туристов — плавания в ледяной воде в специальном гидрокостюме. Называется такая забава — айсфлоатинг.

[inf]Айсфлоатинг (ice floating) как организованный туристический аттракцион появился в регионах с суровым климатом, где есть незамерзающие зимой реки с холодной водой, такие как Скандинавия, Канада и Исландия, и представляет собой плавание в ледяной воде в специальных гидрокостюмах.

Особенность айсфлоатинга в экстремальном контрасте ощущений: человек в специальном гидрокостюме погружается в ледяную воду (часто около 0°C), находясь в почти невесомом состоянии на поверхности воды. [/inf]

На данный момент на Кольском полуострове установились сильные морозы, ночью температура опускается до –37.

Специальные гидрокостюмы надевают поверх теплой одежды, потому что в ледяной воде их недостаточно. Иногда организаторы аттракциона привязывают туристов за ногу веревкой. Но в этот раз 58-летняя белоруска оказалась в воде без подстраховки.

Очевидцы сообщили, что организатор аттракциона во время инцидента оставался на берегу и не оказал помощь белоруске. А самостоятельно ей было бы сложно выбраться, так как громоздкий костюм не позволяет активно грести.

“По свидетельству местных жителей, трагедии не редкость на Туломе. Тонули в здешних водах и дети, и взрослые, капризное течение не раз переворачивало лодки”, — сообщило издание Tuordom.

Следователи СК РФ (Следственного комитета Российской Федерации) возбудили уголовное дело по статье об опасных услугах.