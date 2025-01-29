В Мозырском районе ГАИ со стрельбой задержала 19-летнего бесправника

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Опубликовано: 29.01.2025 12:16 , Обновлено: 29.01.2025

В Мозырском районе сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой задержали 19-летнего бесправника. Его отправили под арест и запретили управлять транспортом два года.

По [link href=“https://t.me/pressmvd/15798” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] МВД, инспекторы подали водителю Volkswagen сигнал об остановке, однако он этого не сделал, а ускорился. Стражи дорог начали преследование.

Как утверждают в ведомстве, парень проигнорировал неоднократные требования остановиться и попытался скрыться. И чтобы все же остановить нарушителя, сотрудники ГАИ использовали табельное оружие.

“После нескольких выстрелов автомобиль остановился во дворе дома, где водителя задержали”, - сообщили в МВД. По их данным, парня задерживали не раз за бесправное вождение.

Водитель, кроме лишения права управлять транспортом на два года, получил 10 суток ареста.