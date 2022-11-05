В Мозыре силовики задержали трёх парней, избивших наркокурьера

Опубликовано: 05.11.2022 13:33 , Обновлено: 05.11.2022

В УВД Гомельской области 5 ноября рассказали, что задержали в Мозыре трёх подростков в возрасте от 17 до 18 лет. Там считают, что они избили 37-летнего жителя Добруша, который был наркозакладчиком.

“У мужчины была тяжелая травма головы, переломы пальцев, ребер, носа, ожоги. Пострадавший пояснил, что его якобы беспричинно избили неизвестные”, - сообщили в пресс-службе УВД Гомельской области.

Следствие установило, что 17-летний парень и двое 18-летних учащихся местного колледжа решили устроить засаду на продавца наркотиков. По данным силовиков, младший из задержанных получил “заказ” от интернет-наркомаркета на избиение провинившегося курьера.

Мужчину каким-то образом заманили в лес, где выстрелили в него из пневматического пистолета, а также жестокого избили. Извинения наркозакладчика записали на камеру для отчёта заказчику.

В итоге, в отношении молодых людей возбуждено дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц.

Также им грозит обвинение за участие в организованной преступной группе, занимающейся торговлей наркотиками. А это грозит им до 20 лет тюрьмы.