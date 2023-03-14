В Москве пропал экс-замминистра связи Беларуси
В Москве не могут найти бывшего заместителя министра связи и информатизации Беларуси, а ныне помощника главы коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Видели Шедко последний раз 9 марта. Заявление о пропаже поступило в полицию на следующий день. Мужчина не пришел на важное совещание, а телефон был выключен. Не нашли сотрудника и в квартире, где он жил.
«По словам коллег, Дмитрий был очень пунктуальным и надежным сотрудником: он всегда предупреждал о своих перемещениях или отгулах», — сообщил телеграм-канал Baza.
Шедко работал в Москве и жил на Серпуховском валу. Он занимал должность помощника Михаила Мясниковича — главы коллегии ЕЭК.
До этого он был первым замминистром связи и информатизации Беларуси. В 2019 году подал в отставку.