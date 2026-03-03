В Молодечно на пожаре погибли три человека

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Опубликовано: 03.03.2026 11:12 , Обновлено: 03.03.2026

В Молодечно на пожаре, разгоревшемся вечером 2 марта в одной из многоэтажек города, погибли три человека. Расследованием обстоятельств трагедии занялся Следственный комитет Беларуси (СК).

Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажки по улице Будавников. Один из погибших, 31-летний сын хозяйки квартиры, в попытке уйти от огня выпал из окна - оперативно прибывшим на место ЧП медикам “скорой” не удалось его спасти. Тела ещё двоих погибших обнаружили сотрудники МЧС во время тушения огня. Жертвами пожара стала 51-летняя хозяйка квартиры и её 30-летний знакомый.









В обстоятельствах ЧП ещё разбираются следователи, однако предварительную версию произошедшего в СК после опроса очевидцев и осмотра места происшествия всё же озвучили.

Со слов очевидцев, накануне трагедии в семье было застолье: хозяйка с сыном и приятелем выпивали, курили прямо в доме и стряхивали пепел прямо на пол. Именно это обстоятельство, по мнению следователей, и спровоцировало пожар - непосредственной причиной трагедии назвали неосторожное обращение с огнем при курении.